Buren geschokt dat dood Nathalie (21) misdrijf blijkt

updateDe vrouw uit het Gelderse Buren die op nieuwjaarsdag werd aangetroffen na een brand in haar woning aan de Concorde in Buren, is door een misdrijf om het leven gekomen. Buurtbewoners reageren geschokt op het nieuws.

,,Verschrikkelijk toch? We dachten eerst nog dat het ging om koolmonoxidevergiftiging. Er was veel rook, maar vuur hebben we niet gezien. Nu lezen we dat ze misschien wel door een misdrijf om het leven is gekomen. Verschrikkelijk."

De politie bevestigt na uitvoerig onderzoek en sectie op het lichaam dat het de bewoonster, de 21-jarige Nathalie Polak, betreft en dat ze door een misdrijf is opgekomen. Ook is sprake van brandstichting.

De brandweer vond de vrouw op 1 januari nadat rond 05.45 uur brand was uitgebroken op de bovenste verdieping van het gebouw. Het slachtoffer woonde daar onder begeleiding. Bij de brand kwam ook het hondje van het slachtoffer om.

Misdrijf

,,We gaan uit van een misdrijf. En van brandstichting", zegt een politiewoordvoerder. Of de politie een verdachte op het oog heeft, wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen.

Het lichaam van het slachtoffer is inmiddels overgedragen aan de nabestaanden. Morgenavond zal in Buren een stille tocht worden gehouden.

Lief meisje

Onderbuurvrouw Ruiter kende Nathalie niet persoonlijk, maar vond haar altijd vriendelijk. ,,We kwamen haar best vaak tegen, zo in het voorbijgaan. Net als wij had zij ook een hondje. Ze groette ons altijd. Een lief meisje."

Andere buurtbewoners geven een zelfde omschrijving: een vriendelijke meid die nog maar kort woonde op de bovenste verdieping van gebouw De Concorde. Buiten werd ze vooral gezien als ze met haar hondje wandelde. ,,Vaak liep ze in een trainingspak buiten. Ze zei altijd gedag, heel vriendelijk."



,,Het houdt me wel bezig hoor", zegt onderbuurvrouw Ruiter. ,,Ik heb zelf een zoon, je kunt je toch niet voorstellen dat je zo'n bericht krijgt van de politie? Zo erg."

Haat en nijd

Omwonenden die niet met hun naam in de krant willen geven aan dat het op de bovenste etage van De Concorde bij tijd en wijle onrustig is. Bewoners van de appartementen wonen er begeleid. Ze worden begeleid door de JP van de Bentstichting die in Gelderland, Overijssel en Friesland mensen ondersteunt bij het wonen.

,,Er is wel eens wat haat en nijd onderling. De politie staat geregeld op de stoep. Dan wordt er geschreeuwd en ruzie gemaakt." De omwonenden benadrukken dat ze geen idee hebben of Nathalie zelf betrokken is geweest bij conflicten.