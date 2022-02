Buren sloegen snel alarm, maar toch lag David drie jaar dood in zijn badkamer

‘Wij kunnen u helaas niet bereiken. Wilt u zo snel mogelijk contact met ons opnemen voor de Technische Opname?’ Het is de tekst op een briefje dat maandenlang aan de voordeur hing van David Wireku’s woning. Het briefje dateert van 4 november 2021. Op dat moment loopt een groot renovatieproject van woningcorporatie Stadgenoot: bij alle woningen worden keuken, badkamer en toilet opgeknapt.



Via het briefje zoekt verantwoordelijk aannemer Humebo contact met bewoner Wireku. Maar dat komt er niet. Drie maanden later staat een deurwaarder voor de deur, met twee politieagenten én een gerechtelijke machtiging. Binnen treffen ze Wireku aan, de bewoner die waarschijnlijk al drie jaar geleden is overleden.



De in 1967 geboren David – ‘Kwaku’ (‘Woensdag’) genoemd, naar de dag waarop hij is geboren – Wireku uit Ghana moet een man zijn geweest met dromen. Hij was het jongste kind uit een gezin van negen kinderen en volgde een opleiding tot elektricien in Ghana, vertelt zijn broer Nana Akwasi Obeng, telefonisch vanuit Ghana: ,,Hij was een stil type en wilde altijd al alleen zijn. Hij leefde ook al in Ghana een wat teruggetrokken bestaan.”