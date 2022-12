Buren vinden dat hond Jack wordt verwaarloosd maar zijn baasje denkt daar heel anders over

Peter zoekt meisje dat hij 30 jaar geleden zwanger maakte: ‘Schaam me dat ik haar naam niet weet’

Ergens begin jaren 90 moet het geweest zijn. In Amersfoort. Een krap volwassen jongen trekt een week in bij een tienermeisje dat begeleid woont. Achteraf blijkt ze zwanger van deze Peter. Hij is inmiddels 53 en is vlak voor kerst een zoektocht naar haar begonnen. ,,En naar mijn mogelijke dochter. Ik heb altijd het beeld gehad dat het een meisje zou zijn.”

21 december