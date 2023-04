Buren vingen passagiers op met schaafwonden: ‘Ze waren vooral erg geschrokken’

De lampen in de meeste huizen langs het spoor zijn aan. Traumahelikopters landen en stijgen op op het veldje naast het rijtje huizen waar een deel van de slachtoffers werd opgevangen die lopend de trein uit konden komen. ,,We hoorden twee klappen, dikke doffe dreunen, en toen zagen we veel flitsen. Het hele huis trilde, we lagen te trillen in ons bed. Mijn vrouw zei meteen: ‘nu is het goed mis’”, vertelt Radboud van Trigt, die op de hoek woont.