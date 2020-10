Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft coronavirus

Dronken Nederlan­ders stelen openbare bus en rijden rondjes over Grieks eiland

9 oktober Dronken Nederlanders hebben in de nacht van woensdag op donderdag huisgehouden op het Griekse eiland Poros. Een groep van tien tot dertien mensen brak in een openbare bus in en reed volgens lokale media twee rondjes rond het eiland, ruim vijftig kilometer uit de kust van Athene. Ze waren daar eerder op de dag per zeilboot aangekomen.