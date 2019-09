Burgemeester Depla wil gezamenlijke aanpak steekpartijen: ‘Het lijkt een groeiend probleem’

De Ochtend Show to go met extra uitzendin­gen over Prinsjes­dag

20:53 De Ochtend Show to go staat morgen volledig in het teken van Prinsjesdag. In de ochtend zijn er reguliere uitzendingen en om 12.00 en 13.45 uur (na de troonrede) zijn er extra uitzendingen live in de app en op de website. Presentator in de studio is Hila Noorzai. Manuel Venderbos is live op locatie in Den Haag.