Burgemeester Eindhoven: dit was geen demonstratie, geweld tegen politie was van begin af aan doel

Honderden mensen kwamen naar de binnenstad van Eindhoven, naar eigen zeggen om te demonstreren tegen de coronaregels. Dat mondde uit in rellen. De ME heeft charges uitgevoerd rondom het station om de rellende menigte uiteen te drijven. De honderden relschoppers waaierden uit over de rest van de binnenstad. ,,Kleinere groepen in de Eindhovense binnenstad blijven zich misdragen en weigeren vooralsnog de binnenstad te verlaten", aldus de politie.



De politie liet aan het eind van de middag weten dat de prioriteit ligt bij het laten terugkeren van de rust in Eindhoven. ,,Raddraaiers die nu niet worden aangehouden, zullen we later opsporen. Er is volop beeldmateriaal voorhanden, dat we maximaal zullen gebruiken bij de opsporing van de relschoppers.”



Bij het schoonvegen van de winkelstraten (rond 17.30 uur) werd de ME bekogeld. Een uur later leek het op een kat-en-muisspel tussen kleine groepjes relschoppers en de ME. Tegen 19.00 uur lijkt de boel iets te kalmeren. De ME zoekt in de stad naar groepjes relschoppers, en vindt die her en der nog. Bij winkels zijn ruiten stukgegooid. Maar de massaliteit van de rellen is er vanaf.