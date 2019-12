Burgemeester Halsema kijkt naar zaak uitzetten Amsterdammer

‘Succeson­der­ne­mer’ van 18 reed rond in een dure wagen, maar nu is zijn bedrijf failliet

14:58 Splendid Media is failliet. Het bedrijf uit Bergschenhoek was een jaar geleden nieuws vanwege de jeugdige leeftijd van de oprichter en zijn levensstijl. De toen 18-jarige Roderick van Empel reed rond in een Audi Q7. Het merendeel van de tien medewerkers had een leaseauto. In een interview met deze krant zei hij ‘keihard aan te sturen op een gezonde cashflow’.