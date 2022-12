Burgemeester Halsema sinds jaar gescheiden van documentairemaker Robert Oey

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema is weer single en woont sinds een jaar gescheiden van haar man, documentairemaker Robert Oey. Dat vertelde zij dinsdag in een podcast van Het Parool .

,,Wij wonen sinds een jaar niet meer bij elkaar", zei Halsema. ,,Maar we zijn wel gewoon samen een gezin, zorgen samen voor de kinderen en zijn dikke vrienden.” Het privéleven van Halsema en Oey was in 2019 nieuws toen hun toen 15-jarige zoon in de zomer met een wapen werd betrapt. Het betrof volgens Oey een onklaar gemaakte revolver die werd gebruikt op filmsets.

In een interview met NRC Handelsblad bekende Oey dat hij degene was die het alarmpistool had meegenomen naar het appartement van het gezin, waar hij het bewaarde in een kastje. Hij kreeg in december 2019 van het OM een taakstraf van veertig uur wegens verboden wapenbezit.

Alleen thuiskomen

Halsema woont nu zonder Oey in haar ambstwoning. Hoe het is om daar nu alleen thuis te komen? ,,Ik werk hard, grote vriendenkring, er zijn kinderen", legt ze uit. Die laatsten zijn nu ouder en slaan hun vleugels uit: ,,Een nieuwe levensfase.” Die ook spannend is. Maar, voegt ze toe: ,,Vanuit het burgermeesterschap gezegd: er is weinig dat werk in de weg staat.”

Halsema was zo’n negentien jaar samen met Oey, die onder andere de film De Leugen maakte waaraan Halsema meewerkte. Samen hebben ze een dochter en een zoon, een tweeling.