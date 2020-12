Burgemeester houdt Poolse supermarkt Aalsmeer voorlopig dicht

Nederland­se vissers zien groot aantal overboord geslagen containers in Noordzee

8 december In het Duitse deel van de Waddenzee is een groot aantal containers overboord geslagen. De schattingen lopen op tot 200 stuks, meldt de Leeuwarder Courant. Het incident kwam aan het licht via Nederlandse beroepsvissers. De opsporing is in handen van de Duitse Kustwacht.