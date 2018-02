Burgemeester noemt plagerige tweet over PSV’er ‘gewoon een gebbetje’

Volgens bestuurskundige Julien van Ostaaijen zijn er geen landelijke richtlijnen hoe een burgemeester zich zou moeten gedragen op sociale media. ,,Er zijn wel gemeenten die een gedragscode hebben vastgelegd. In het algemeen geldt: als burgemeester moet je zelf bepalen of je tweets door de beugel kunnen. Gebruik altijd je gezond verstand en bedenk dat het burgemeesterschap een ambt is waar mensen tegenopkijken. Als burgemeester heb je een voorbeeldfunctie.” Of de tweet van Vroom gepast was, daar wil hij zich niet over uitlaten. Van Ostaaijen: ,,Wanneer je als burgemeester twijfelt of je tweet op het randje is, en iemand zou kunnen beledigen, dan zeg ik: doe het niet!”

De Krimpense burgemeester Vroom tweet expres over zijn privéleven, vertelt hij. Over zijn gekke schoenen à la minister Hugo de Jonge, over de barbecue in zijn tuin, museumbezoekjes met het gezin en dus ook over zijn club Feyenoord. ,,Als ik alleen over zakelijke dingen tweet, zal ik nooit een burgervader worden. Een inwoner die het lastig vindt om mij aan te spreken, zal nooit vragen ‘Goh burgemeester, hoe was de vergadering’, maar hij zal misschien wel over de wedstrijd van Feyenoord beginnen. De tweets over mijn privéleven verlagen de drempel.” Toch krijgt hij er wel eens commentaar op. ,,Ik tweette eens: Liefde is.. om één uur ’s nachts thuiskomen en een pan boerenkool vinden. Die tweet zou niet gepast zijn volgens sommigen, maar daar ben ik het dus niet mee eens. Mijn gezinsleven is een belangrijk onderdeel van mijn functioneren.”