Burgemeester treedt af na vermeende affaire met medewerkster

Berry Link is met onmiddellijke ingang afgetreden als burgemeester van Geldrop-Mierlo. Dat liet de gemeente maandagmiddag in een korte verklaring weten. Link kwam in de problemen door een vermeende liefdesaffaire met een ambtenaar.

Link weerspreekt dat hij een liefdesrelatie met een ambtenaar heeft of heeft gehad. ‘Er was sprake van een nauwe, intensieve, vriendschappelijke samenwerking en niet meer dan dat. Ik heb daarmee onbewust en ongewild beeldvorming opgeroepen die echter ten enenmalen onjuist is. Mijn integriteit als burgemeester van Geldrop-Mierlo is niet in het geding geweest’, laat hij weten.

‘Ik betreur de commotie die het ambt en de gemeente schaadt. Ik kan in die situatie niet als burgemeester functioneren. Ik ben daarom tot de conclusie gekomen dat het onvermijdelijk is dat ik als burgemeester terugtreed.’

Namens de Geldrop-Mierlose gemeenteraad reageert vice-voorzitter Frans Stravers gelaten op het nieuws: ,,Het is natuurlijk een drama. Dit wil niemand meemaken. Maar we respecteren zijn keuze”.

Stravers (ook fractievoorzitter van plaatselijke partij DGG) zat samen met de raadsleden Ton van Happen (fractievoorzitter D66) en Jan Peters Rit (fractievoorzitter DPM) in de commissie die namens de gemeenteraad vertrouwelijk onderzoek deed naar de relatie van Link met de medewerkster. Dat onderzoek was al afgerond en voor Link met een sisser afgelopen, maar zou weer worden opgepakt nadat een ruzie tussen Link en zijn partner vrijdag escaleerde. Link verliet toen het huis en vertrok met ‘onbekende bestemming’. Er waren zorgen over zijn emotionele gesteldheid.

,,Dat onderzoek is nu van de baan”, zegt Stravers. ,,We moeten ons nu richten op de toekomst. We moeten op zoek naar een nieuwe burgemeester.”