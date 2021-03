Burgemeesters pleiten voor meer versoepelingen nu vaccinaties op stoom zijn

,,We zitten nog in een kritieke fase en we kunnen nog niet alle remmen los gooien, maar het vaccineren is wel een game-changer waardoor we kleine stapjes kunnen zetten", stelde Bruls. Hij denkt daarbij onder meer aan het openen van terrassen ‘in bepaalde delen van de week'. ,,Maar het gaat niet alleen om terrassen, ook om bijvoorbeeld studenten die nu al bijna een jaar alleen maar digitaal les krijgen.”

Avondklok

De burgemeester pleitte er ook voor om in ieder geval op de drie dagen dat er verkiezingen zijn (15,16 en 17 maart) geen avondklok te laten gelden. Dat wordt volgens hem te ingewikkeld met alle mensen die op stembureaus aanwezig moeten zijn of stemmen moeten tellen. De stembureaus zijn tot 21.00 uur open. Volgens Bruls hebben de ministers daar nog geen toezegging over gedaan. De avondklok loopt officieel tot 15 maart.

Risico

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die ook bij het beraad aanwezig was, was minder optimistisch. Volgens hem zijn er weinig verdere versoepelingen van de corona-maatregelen mogelijk. ,,We nemen nu al een risico.”

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vergaderden sinds het begin van de middag met de ministers Grapperhaus, De Jonge en Ollongren. Ze spraken onder meer over de terrassenactie, die verschillende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland voor morgen hebben aangekondigd.

Minister De Jonge, die rond 19.30 het beraad verliet zei: ,, We hebben al een risico genomen met het openen van het voortgezet onderwijs en het MBO. Om daar bovenop nu al te zeggen: nog meer versoepelingen, dat is wel heel erg lastig. We willen perspectief bieden, maar tegelijk weten we dat er nu op de korte termijn niet veel mogelijk is.”

In het Veiligheidsberaad zitten de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Zij overlegden de hele middag met de ministers Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie), Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) over mogelijke coronaversoepelingen op de korte en langere termijn.

Hou vol

,,Ik roep iedereen op om vol te houden. Hoe zwaar het ook is”, zei burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem in de marge van de bijeenkomst. Hij denkt dat er richting mei, juni meer ruimte is om bijvoorbeeld de horeca weer te openen. Marcouch wijst ook de ludieke acties van de horeca af, omdat ze mogelijk besmettingen in de hand werken. ,,Die acties kunnen wij er niet bij hebben. Ik vind ze heel erg onverstandig. Ze creëren gelegenheid voor mensen om te gaan zitten.”

1 april open?

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen hoopt dat de terrassen op 1 april weer open kunnen. ,,Als wij dit regionaal kunnen regelen dan lukt het ons.” Hij refereert aan de vakantieparken in Zeeland die al tijden coronaveilig draaien.

Verschillende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland kondigden vorige week aan morgen hun terrassen open te gooien uit protest tegen de coronaregels. De cafébazen ergeren zich er groen en geel aan dat bij mooi weer de parken en rivierkades vol zitten met mensen, maar dat hun terrassen dicht moeten blijven. Veel horeca-eigenaren kondigden daarom aan hun tafels en stoelen weer buiten te zetten. De kans dat ze ook daadwerkelijk eten en drinken gaan serveren lijkt klein.

Quote Ik roep iedereen op om vol te houden. Hoe zwaar het ook is Ahmed Marcouch, Burgemeester van Arnhem

Handhaven

Afgelopen vrijdag stelde voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen, al dat er handhavend zal worden opgetreden als ondernemers in het weekend hun terrassen open zouden gooien. Waarschijnlijk zal die lijn dinsdag hetzelfde zijn. Ook minister Grapperhaus riep ondernemers op zich aan de regels te houden, wie dat niet doet kan hoge boetes verwachten.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zei eerder vandaag dat ‘er vanuit het oogpunt van de ziekenhuizen momenteel geen ruimte is voor verdere versoepeling van coronamaatregelen’. Sinds twee dagen stijgt het aantal coronapatiënten dat in de ziekenhuizen is opgenomen weer.

Verkiezingen

Tijdens de bijeenkomst werd er ook gesproken over de naderende verkiezingen op 15, 16 en 17 maart. Minister Ollongren stelde eerder al dat die veilig georganiseerd kunnen worden. ,,De seinen staan op groen", zei zij.

