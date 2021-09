Burgemeesters slaan alarm over ‘falende aanpak’ georganiseerde drugsmisdaad

Edwin (56) misbruikte vriendinne­tje van zijn dochter: ‘Vreselijk als jij met mijn lichaam wilde spelen’

10:59 Zij was een meisje van nog geen 10 jaar, hij een man van in achterin de veertig. Achteraf vindt Zutphenaar Edwin S. (56) het ‘onvoorstelbaar’ dat hij zich aangetrokken voelde tot het vriendinnetje van zijn dochter en zich inbeeldde dat hij een relatie met haar had. Voor de rechtbank in Zutphen hoorde hij vandaag vijftien maanden cel eisen, waarvan negen voorwaardelijk wegens ontucht.