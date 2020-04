Burgemeesters vrezen drukte door lenteweer en nemen maatregelen

Afgesloten parkeerplaatsen bij bossen en stranden. Toegangscontroles bij parken en zelfs vaarverboden. Met het lenteweer in aantocht hebben veel burgemeesters er geen vertrouwen in dat Nederlanders dit weekend thuis blijven. Uit voorzorg nemen ze extra maatregelen.

Liefst hadden ze in de gemeente Rhenen alle bossen rond het dorp gewoon open gehouden. Even de zinnen verzetten tijdens een wandeling moet ook in crisistijd gewoon kunnen, zolang mensen dat alleen of met zijn tweeën doen en anderhalve meter afstand bewaren. Toch staan er dit weekend hekken voor bijna alle parkeerplaatsen en wordt er streng gecontroleerd op automobilisten die buiten de aangegeven terreinen parkeren.



Het is niet zo dat de situatie nu al uit de hand loopt, verduidelijkt Thea Pleijsir van de gemeente. ,,Maar heel veel gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug hebben al eerder hun recreatiegebieden afgesloten voor dagjesmensen. Met het mooie weer op komst willen wij niet het risico lopen dat straks iedereen hier naartoe komt.’’

Het is jammer dat het nodig is, vinden ze in Rhenen. Vooral omdat het de afgelopen dagen juist zo goed ging, is ook te zien in locatiegegevens die Google verzamelt. Nederland bleef massaal thuis. Het aantal bezoeken aan winkels en recreatiegebieden was maar liefst 65 procent lager dan gebruikelijk. En ook het aantal ritten in het openbaar vervoer kelderde met meer dan twee derde; in sommige provincies zoals Brabant en Noord-Holland zelfs met meer dan 80 procent.

Het is volgens premier Mark Rutte en het RIVM precies wat nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Blijf nog steeds zoveel mogelijk thuis, was gisteren wederom de boodschap die de premier iedereen op het hart drukte. ,,Als je naar buiten gaat, zoek dan geen plekken op waar veel mensen dreigen samen te komen. Laten we doorgaan met de goede lijn. Want wanneer je dat niet doet, zul je zien dat er over een aantal weken weer een piek is in het aantal coronabesmettingen.’’

Overvolle straat

Wat mooi weer met mensen doet, maakte Nederland mee in het eerste ‘corona-weekend’, nu twee weken geleden. Toen trokken mensen massaal naar de stranden en bossen. Ook in andere landen hebben inwoners de grootste moeite om thuis te blijven als de zon uitbundig schijnt, bleek in het Italiaanse Genua. Daar was het donderdag zo druk in de winkelstraten dat de president Giovanni Toti van de provincie op Twitter zijn verontwaardiging deelde en een foto van een overvolle straat postte. ,,Vrienden, dit zijn de beelden van Via Sestri in #Genova vanochtend. Maar we zijn er nog lang niet. Ik zou deze roekeloze burgers willen vragen of ze echt allemaal een goede reden hebben om daar te zijn!’’

In Nederland zijn veel burgemeesters er niet gerust op dat mensen zich aan de gedragsregels gaan houden komend weekend. Niet alleen in de bossen in het midden van het land zijn veel parkeerplaatsen afgesloten. Dat gebeurt ook langs de stranden. In Zandvoort worden mensen al sinds een week teruggestuurd. Alleen bestemmingsverkeer mag door. ,,Bovendien liggen er drones klaar, als het nodig is”, aldus een woordvoerder. Daarmee kan men overtreders opsporen of op afstand sommeren te vertrekken.

En er zijn meer extra maatregelen. Zo liggen toeristische veerpontjes over de Waal, Rijn, Maas, Lek en Linge veiligheidshalve aan de ketting. De veren vormen een belangrijke schakel in fiets- en wandelroutes, maar de boten zijn te klein om er goed afstand op te kunnen houden.

Volledig scherm Anderhalve meter afstand blijft ook dit weekend het advies. © Jakob Van Vliet

Plezierbootjes

Amsterdam heeft extra camera’s gemonteerd om risicoplekken zoals het Vondelpark in de gaten te kunnen houden. Als het daar te druk wordt, kan het park worden gesloten. Ook zijn de grachten verboden terrein voor plezierbootjes. Eenheidschef Frank Paauw van de politie hoopt dat de boodschap voor iedereen duidelijk is, maar maakt zich toch ‘enige zorgen’ ,,Het is makkelijk als je een eigen tuin hebt, maar als je zoals veel mensen in Amsterdam met kinderen in een bovenwoning woont en je ziet een zonnig park aan de overkant, wordt het een opgave.”