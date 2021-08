Burgemeesters zien geen probleem met supporters in stadions: ‘Bij hard optreden veroorzaak je wellicht grotere problemen’

Doodgescho­ten overvaller waarde­trans­port Amsterdam droeg kogelwe­rend vest

19:10 De gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord was beter voorbereid dan tot nu toe gedacht. Een aantal overvallers droeg kogelwerende vesten en in iedere auto lagen walkietalkies. Ook de gedode overvaller droeg een kogelwerend vest, maar werd boven zijn vest geraakt. Het overvallen transport had een waarde van zeker 67,3 miljoen euro.