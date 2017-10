Burgers krijgen punten door met mobieltje gestolen auto's te vinden

,,Burgers kunnen kentekens fotograferen en controleren of de wagen gestolen is. Of de burger wordt gevraagd in zijn omgeving te zoeken naar een specifiek kenteken. Bij een 'hit' kan de speurder punten krijgen."

De app is een van de projecten in het kader van de 'politie van de toekomst'. Zo is de politie ook bezig met een app waarbij de hulp van mensen bij het zoeken naar een vermiste wordt geprofessionaliseerd. ,,Door goed in kaart te brengen waar al gezocht is, kan een gebied nog gerichter worden uitgekamd'', aldus de korpschef.

Discussie

Het inzetten van burgers voor de opsporing is een punt van discussie. Eelco Moerman(29), die rechten studeerde, promoveerde onlangs aan de Erasmus Universiteit op dit onderzoek. Hij meent dat de ontwikkeling op dit gebied niet alleen maar voordelen kent. ,,Wat de nadelen zijn? Jij zou het ook niet prettig vinden als de buurman je de hele tijd met een camera in de gaten houdt om te zien of je iets verdachts doet. Maar het gebeurt wél.''