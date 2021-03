Busje knalt tegen dijkhuis aan, inzittenden nemen de benen

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur. Het busje reed het dijkje op vanaf de Sint Annatroonstraat en schoot rechtdoor het huis in. De bewoners bleven ongedeerd, maar de schade aan het huis is aanzienlijk. Hulpdiensten troffen enkele straten verderop een gewonde man aan. Al gauw was duidelijk dat het om de bestuurder van het busje ging. De politie is nog op zoek naar de tweede inzittende. Hij of zij is geen verdachte in de zaak maar de politie wil graag met de persoon in contact komen vanwege eventuele medische zorg.