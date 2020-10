Buurman Frits gleed steeds verder af, nu is hij dood: ‘Duidelijk dat die man zo niet geholpen werd’

VIDEO Stijging ziekenhuis­op­na­mes minder snel dan voorspeld, ‘maar we zijn er nog niet’

1 oktober Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, is licht gedaald. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht de komende dagen nog wel een stijging maar veel minder hoog dan eerdere prognoses. Voorzitter Ernst Kuipers waarschuwt wel voor teveel optimisme. ,,We zijn er nog niet.”