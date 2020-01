Buurt blij met huiszoeking bij pedofiel Norbert: ‘Zo iemand moet niet vlakbij kinderen kunnen wonen’

Stem verdachte Ruinerwold opgenomen ondanks verbod

8:00 De stem van Josef B., verdachte in de geruchtmakende zaak Ruinerwold, is ondanks een expliciet verbod van de rechtbank toch door de pers opgenomen. B.’s advocaat Yehudi Moszkowicz zei hierover ‘verbaasd’ te zijn, nadat Eva Jinek in haar talkshow dinsdagavond een fragment van de opname afspeelde. B. was niet in beeld, alleen zijn stem was te horen. Moszkowicz was gast aan tafel bij Jinek.