Buurtschap Westelbeers in rouw om tragisch lot gezin: ‘Het is bijna niet te bevatten’

Westelbeers is niet meer dan een flink gehucht, een buurtschap. Er wonen ongeveer driehonderd mensen. De onderlinge verbondenheid is er groot, iedereen kent elkaar. Mede daarom heeft het noodlottige ongeval van Rik Evers (26) zo’n enorme impact. Iedereen weet immers wat eind 2013 is gebeurd binnen hetzelfde gezin van vier kinderen. Toen kwam de jongere broer van Rik, Jos, om het leven kwam. Bij een ongeval met de bromfiets in Oostelbeers. Hij werd 17 jaar.

De auto van Rik botste vrijdagavond laat frontaal op een boom. Het gebeurde op de Beerseweg in Diessen. Rik werd met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht, maar het mocht niet meer baten. Zaterdagochtend bezweek hij aan de verwondingen.

Beerse Boys

Het tragische lot van het gezin Evers is al dagen het gesprek in het dorp. Bij voetbalclub Beerse Boys werd zondag uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Rik. Het eerste en tweede team van zowel de mannen als de vrouwen speelden met rouwbanden. Voorafgaand aan de wedstrijden werd een minuut stilte in acht genomen.

Rik Evers was zelf geen lid meer van de club, maar zijn broer en zus wel, net als veel andere familieleden. ,,In zo’n kleine gemeenschap leeft iedereen erg mee”, zegt voorzitter Wil Verhoeven. ,,Als club moet en wil je er dan zijn. Dit ongeluk grijpt enorm aan. Zeker ook gezien het overlijden van zijn broer Jos enkele jaren geleden. Het is bijna niet voor te stellen wat dit betekent voor het gezin en de familie.”

Monteur

Boerenzoon Rik werkte als monteur bij aannemer Reyrink. Daar kwam een deel van het personeel zaterdagochtend bij elkaar om steun te zoeken. ,,De verslagenheid is gigantisch”, zegt Harm van den Hoogenhoff namens de directie. ,,Rik stond midden in het leven en dan plots...ongelooflijk. Voor ons bedrijf was hij een heel goede kracht. Hij stond altijd klaar, nooit was hem iets teveel.”

Dat beeld schetst ook Duke Kolsters, neef en lid van de hechte vriendengroep waartoe ook Rik behoorde. ,,Rik had veel hart voor de zaak. Hij was servicemonteur van kranen. Ze konden niet groot genoeg zijn. Zijn werk was zijn passie, maar na afloop kon hij er ook van genieten.”

Gildefeest

Dat was hij ook vrijdagavond van plan. Rik was op weg naar het grote gildefeest, dat afgelopen weekend werd gehouden in de Beerzen en waar de kleine gemeenschap al zo lang naar had uitgekeken. Maar vrijdagavond laat meldde zich de politie op het feestterrein om Rik’s ouders in te lichten en te begeleiden. Via social media ging al snel het nieuws van het ongeval rond. ,,Het bericht hakte er enorm in, iedereen was meteen in rouw gedompeld”, vertelt Harrie van den Biggelaar, hoofdman van het Sint Sebastiaan-gilde in Westelbeers.

De vader van Rik Evers is lid van Sint Sebastiaan. Twaalf tot vijftien directe familieleden – ooms, tantes, neven en nichten - waren betrokken bij de organisatie van het evenement en plots niet meer inzetbaar. ,,Maar in een dorp wordt dat soort praktische problemen meteen opgelost”, zegt Van den Biggelaar. ,,Onze gedachten waren het hele weekend en zijn nog altijd bij het gezin Evers en de familie. Het is zo heftig dat dit hen voor de tweede keer overkomt, bijna niet te bevatten.”