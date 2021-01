Cafés straks al vier maanden dicht: ‘Dit is een nieuwe dreun voor alle horecaondernemers’

Cafés en restaurants zijn al dicht sinds 15 oktober, met een verlenging van de lockdown met drie weken, houdt dat in dat de bedrijven straks bijna vier maanden lang gesloten zijn. ,,Het kabinet lijkt met een groter steunpakket te komen, daar zijn we erg benieuwd naar. Het is zeker nodig", stelt een woordvoerder van KHN. ,,We strijden voor honderd procent compensatie, maar we weten niet welke van onze voorstellen worden overgenomen.”

Ook de horecaondernemers zien de hoge besmettingscijfers. ,,Die liegen er niet om. Maar we zijn nu al zo lang dicht, dit is echt ongekend. Het is een schrale troost dat alle maatregelen worden verlengd, we zijn dus niet zoals eerder de enige ondernemers die dicht moeten.”

Quote Als de deuren dicht moeten blijven, moet de portemon­nee open. Jacco Vonhof, MKB-Nederland

Ook voor het midden- en kleinbedrijf komt de verlenging hard aan, want behalve de horeca moeten ook winkels nog drie weken hun deuren dicht houden. ,,Dat zagen we natuurlijk al aankomen, dus we hebben bij het kabinet hard ingezet op verbetering van de steunmaatregelen", zegt Jaco Vonhof van MKB-Nederland. ,,De details kennen we nog niet, maar het lijkt er wel op dat het kabinet inziet dat je niet de maatregelen nog 3 weken kunt verlengen en dan maar denken dat iedereen het volhoudt. Wij stellen: als de deuren dicht moeten blijven, dan moet de portemonnee van het kabinet open.”

Zo wil de organisatie dat het plafond in de zogenoemde TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) verdwijnt. En moet er een betere voorraadvergoeding komen voor de retail. ,,Steeds meer winkeliers blijven met onverkoopbare voorraden zitten. De winterjassen is een bekend voorbeeld. Maar ook hard-copy jaaragenda's ga je in februari niet meer kunnen verkopen.” Winkeliers die hun voorraad nu niet kunnen verkopen hebben daarmee geen inkomsten én hebben vaak ook een direct probleem dat er niet genoeg liquide middelen zijn om een nieuwe voorraad voor lente en zomer in te kopen.

Vonhof: ,,Waar we ook heel erg behoefte aan hebben is een strategie. Als er over drie weken weer versoepelingen komen: wie mogen er dan weer open en hoe?”

Van der Valkhotels

Ondertussen luidt het Van der Valkconcern de noodklok. Want als de overheid niet snel met meer ondersteuning komt voor noodlijdende hotels, gaan er ondernemingen omvallen, zegt Freek van der Valk in een interview met Nieuwsuur dat vanavond wordt uitgezonden. De Van der Valkdirecteur doet een uiterste oproep aan het kabinet: ,,Ik wil niet bedelen of zielig zijn, maar er gaan echt hotels omvallen als er niets wordt gedaan.”

Bij elkaar zijn de 74 Van der Valkhotels en de 14.000 werknemers het op een na grootste horecabedrijf van Nederland. Voor de coronacrisis gingen de zaken in de hotels, de restaurants en de zaalverhuur uitstekend. Maar in de huidige lockdown, waarbij ook restaurants in hotels dicht moesten, ligt bijna alles stil.

Scholen langer dicht

Ook de middelbare scholen blijven waarschijnlijk na 18 januari nog drie weken dicht. Er bestaat een kans dat de basisscholen wel eerder open gaan. De PO-raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs, wil nog niet reageren op het nieuws. Zij wachten de persconferentie van dinsdagavond af.

