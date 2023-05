Carice van Houten maakt bij Rabo-vergadering debuut als klimaatactivist: ‘De aarde wordt steeds zieker’

Actrice Carice van Houten heeft dinsdagavond tijdens een bijeenkomst van certificaathouders van de Rabobank haar debuut gemaakt als klimaatactivist voor een groot publiek. In Utrecht deed ze een oproep aan de bank om zich veel harder in te zetten om klimaatverandering tegen te gaan.

Van Houten vroeg Bas Brouwers, de financiële topman van de Rabobank, of de bank bereid is om zich aan de wereldwijde klimaatafspraken te houden. Concreet: of de bank en haar klanten in 2030 45 procent minder CO2 uitstoten dan in 2019. ,,Als de bank dat doet, wordt de Rabobank de Bravo-bank. Dan is het een coole bank, met een hart, en een geweten.’’

Van Houten is al lang klant bij de Rabobank. Maar sinds ze zich beter verdiepte in het klimaatprobleem, kwam ze naar eigen zeggen tot de conclusie dat de bank de spaarcentjes van haar en vele anderen ‘gebruikt om vervuilende bedrijven te financieren’. ,,De aarde heeft geen stem, maar wordt steeds zieker. Die is aan het stampen, spuwen en blazen.’’

Ook een andere actrice, Thekla Reuten, vroeg de Rabobank tijdens de vergadering om zich te committeren aan de CO2-reductie van 45 procent. ,,De Rabobank kan een voortrekker zijn, wezenlijk verschil maken, positieve geschiedenis schrijven. Ik roep jullie op om ongemakkelijke en noodzakelijke keuzes die nodig zijn werkelijk te maken. De Rabobank heeft de kans om het tij te keren.’’

Rabobank: ‘Wij willen ook verandering’

Brouwers zei de zorgen te begrijpen: ,,Die heb ik ook. Ik vind het jammer als de conclusie zou zijn dat de Rabobank vervuiling financiert.’’ Volgens Brouwers is zijn bank er een ‘die verandering wil’, en hij vond dat Milieudefensie een eenzijdige voorstelling van zaken gaf. ,,Ik merk dat wordt getwijfeld aan onze goede intenties, en dat vind ik jammer.’’

De financiële baas stelde dat de Rabobank ook ‘een commitment naar Parijs’ heeft afgegeven, verwijzend naar de wereldwijde afspraken om de opwarming van de aarde af te remmen. Een ‘ja’ kregen Van Houten en de andere vraagstellers niet te horen. Maar: ,,We willen investeren om de wereld te verbeteren.’’

Klimaatactivisten kochten certificaten

In Utrecht vond een bijeenkomst plaats van de zogeheten Stichting Administratie Kantoor Rabobank Certificaten. Dat is een stichting voor certificaathouders van de bank. Deze certificaathouders kregen op de bijeenkomst informatie over de koers van hun waardepapier. Brouwers was te gast om nadere toelichting te geven op de jaarcijfers over 2022.

Diverse clubs die actievoeren tegen klimaatverandering wilden de avond aangrijpen om de nieuwe directievoorzitter van de Rabobank, de Belg Stefaan Decraene, kritisch aan de tand te voelen. Onder andere door Van Houten. Tientallen leden van Milieudefensie kochten daarom Rabo-certificaten om dinsdag aanwezig te kunnen zijn in Utrecht.

Maandag werd al bekend dat Decraene niet zou komen. Volgens de Rabobank krijgt de bestuursvoorzitter nooit een uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst. Volgens de Rabobank is de certificaathoudersvergadering voor de activisten ook niet de geschikte plek om de klimaatboodschap af te geven, omdat de Rabobank geen zeggenschap heeft over de stichting die de vergadering organiseert.

Megastallen

De klimaatactivisten lieten zich door de afwezigheid van de Rabobank-topman niet tegenhouden. Tijdens de vragenronde stelden ze onder meer kritische vragen over de investeringen die de bank blijft doen in ‘megastallen’. ,,Die zijn de hoofddrijver van ontbossing en van het stikstofprobleem. Daardoor gaat onze aarde stuk.’’

Brouwers zei daarop dat abrupt uit de veehouderij stappen geen zin heeft. ,,Wij denken dat dat niet bijdraagt aan een stabiele voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. We willen onze klanten wel helpen om stappen te zetten in duurzaamheid.’’

Volledig scherm Actrice Carice van Houten voert actie bij het hoofdkantoor van de Rabobank. © ANP

De financiële baas reageerde geërgerd toen hij tijdens zijn antwoord aan de klimaatactivisten een paar keer werd onderbroken. ,,Mag ik uitpraten of niet? Ik kan ook geen antwoord geven op jullie vragen.’’

‘Gedreven door liefde voor mijn zoontje’

Vooraf gaf Van Houten voor het Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht al een speech voor een groep van zo'n 200 klimaatactivisten. Ze noemde de afwezigheid van Rabo-topman Decraene daarbij een 'gemiste kans’. ,,Dat hij hier vandaag niet komt opdagen vind ik enigszins verdacht’’, zei Van Houten. ,,Ik denk dat als hij echt een heel goed klimaatplan zou hebben dat hij trots zou kunnen zijn en dat aan ons allemaal had kunnen presenteren. Dat doet hij niet.’’

De actrice zei zich sinds drie maanden pas echt bewust te zijn van het klimaatprobleem. Ze zegt vooral gedreven te zijn door de liefde voor haar 6-jarige zoontje, zodat die later niet kan vragen: waarom heb je niets gedaan toen het nog kon?

,,Informeer jezelf, demonstreer, vertel groene verhalen, laat je stem horen, zuig aan kartonnen rietjes tot je een ons weegt, maar vergeet niet wie hier echt het verschil kunnen maken: de overheid, grote bedrijven en banken’’, aldus Van Houten. ,,Met dit vuur sta ik hier. Eis eerlijk en verantwoordelijk beleid van je bank, dat doe ik vandaag. Niets meer, niets minder.’’