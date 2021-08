Carla ontfermde zich uren over dame die vrouw (92) doodreed op zebrapad: ‘Af en toe hoorde ik haar snikken’

LIVE | RIVM: vaccins beschermen goed tegen opname bij deltavari­ant, Afghaanse evacués krijgen eerste prik

8:47 De coronavaccins beschermen even goed tegen ziekenhuis- en ic-opnames na besmetting met de deltavariant van het virus als na besmetting met de Alfa-variant, stelt het RIVM op basis van onderzoek met Nederlandse vaccinatie- en ziekenhuiscijfers. Het instituut heeft verder afgelopen etmaal 2853 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er flink meer dan vorige week vrijdag, toen 2211 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. De evenementensector gaat onder de noemer Unmute Us op 11 september opnieuw de straat op om te demonstreren in verschillende steden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog kan je hier teruglezen.