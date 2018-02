Carnaval 2018: zoals altijd niets gebeurd in Venlo en Roermond

Onderkoeling

In Waalwijk rukten hulpdiensten afgelopen nacht uit voor een meisje dat met onderkoelingsverschijnselen buiten in het gras lag. Ze had vermoedelijk te veel gedronken en is naar een ziekenhuis gebracht. gisteren moesten in Etten-Leur twee minderjarige carnavalsvierders om dezelfde reden naar een ziekenhuis. Het Rode Kruis heeft geadviseerd om warme kleding te dragen en niet te veel te drinken.

Via burgernet waarschuwt de politie voor zakkenrollers tijdens carnaval. Die slaan hun slag gemakkelijk in mensenmenigten. Of er aangifte is gedaan, is niet bekend. Tot en met dinsdag wordt nog flink gecarnavald in Brabant en Limburg.