Carnavalsfeest eindigt na dodelijke steekpartij Horst, 19-jarige aangehouden

Direct na de fatale steekpartij ging de muziek uit en stroomden de kroegen leeg. Iedereen ging naar huis. Enkele mensen huilden en werden door anderen getroost. „Het feest was in één keer over”, zeggen twee jongens op weg naar huis tegen de lokale nieuwssite De Limburger. „We waren net twee minuten in café De Lange toen de muziek werd gestopt en aan iedereen gevraagd werd om naar huis te gaan.”

De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren. Maar ook de inzet van een traumahelikopter bleek vergeefs. Het zwaargewonde slachtoffer overleed ter plaatse.

Verdachte aangehouden

Het slachtoffer werd neergestoken nadat hij een beginnende ruzie wilde sussen, bevestigt burgemeester Ryan Palmen aan De Limburger. Hij zou iets in de richting van ‘Laten we het gezellig houden’, hebben gezegd, wat uiteindelijk uitliep op geweld. Wat er tijdens het incident nog meer is gezegd onderzoekt de politie.



Doordat er veel ooggetuigen bij de steekpartij waren, kon volgens De Limburger dankzij een duidelijk signalement een 19-jarige verdachte uit Horst aangehouden worden. Dit gebeurde rond middernacht, ruim vier uur na de steekpartij. De woordvoerster kon nog niet zeggen wat de aanleiding voor het misdrijf was en heeft zelf nog niets losgelaten over de identiteit van de verdachte.

Voor de vele ooggetuigen is er professionele hulp ingeschakeld, aldus de politiewoordvoerster. Mensen die het hebben zien gebeuren of er anderszins emotioneel door getroffen zijn, worden opgevangen in het gemeentehuis in Horst.

De politie wil verder niets over de zaak kwijt, volgens de woordvoerster in het belang van het onderzoek.

