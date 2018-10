Cassatie in zaak-Nicole van den Hurk

Cardiolo­gen slaan alarm: drugs vergroten kans op hartfalen aanzien­lijk

17:15 Bij een op de vier hartinfarcten onder volwassenen van 18 tot 45 jaar is cocaïne in het spel. Cardiologen van het Amsterdamse stadsziekenhuis OLVG luiden de noodklok over de effecten van drugsgebruik op het hart, omdat ze steeds vaker gevallen tegenkomen in hun dagelijkse praktijk.