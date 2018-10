CDA en D66: Snel campagne tegen nepnieuws

Volgens CDA en D66 is het vanwege de komende verkiezingen voor Provinciale Staten en Europa – in het voorjaar van 2019 – van groot belang dat mensen weten dat moedwillig onjuiste en misleidende informatie wordt verspreid. De regeringspartijen pleitten vorig jaar al voor een grote weerbaarheidscampagne, maar kregen tot nu toe nul op het rekest.



,,Nederland kan niet stilzitten als je ziet wat er in de wereld om ons heen gebeurt”, zegt CDA-Kamerlid Harry van der Molen. ,,Onze inlichtingendiensten melden al langer dat beïnvloeding via sociale media ook in Nederland aan de hand is. Daarom is het hoog tijd dat de overheid een publiekscampagne opzet, zodat burgers zelf ook desinformatie kunnen herkennen.”