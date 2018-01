CDA-raadslid vervolgd voor doen valse aangiften

,,Ik ben geschokt en teleurgesteld'', laat Huijben in een eerste reactie weten. ,,Ik ben slachtoffer in deze zaak. Ik ben bedreigd geweest.'' Het raadslid is naar eigen zeggen 'compleet overvallen': ,,Het OM heeft dit helaas vroegtijdig naar buiten gebracht.''



Dat er uit het politieonderzoek naar de bedreigingen geen bewijzen naar voren zijn gekomen, verbaast hem. ,,Alle dreigbrieven die binnen zijn gekomen zijn in het bezit van het OM. Ik begrijp het niet'', zegt het Dongense raadslid. ,,Ze kunnen beter energie steken in het opsporen van mijn bedreigers dan in deze zaak, want die lopen nog vrij rond.''



Huijben staat op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wat de vervolging voor zijn functie als raadslid betekent? ,,Daar durf ik op dit moment nog niets over te zeggen.'' Hij heeft een advocaat in de arm genomen. ,,Op dit moment weet ik alleen dat het OM mij wil vervolgen en dat er iets van een dagvaarding aan zit te komen.''