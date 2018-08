Ceasar brult niet meer: Artis verliest iconische leeuw met zwarte manen

Video Na echte Hollandse regendagen gaat de zon weer schijnen

11:56 Geniet vandaag nog maar even van de zonnestralen, want vanaf morgen is dat voorbij. De komende dagen zijn wisselvallig en vooral opvallend koel. Voor het eerst in twee maanden tijd haalt het kwik waarschijnlijk nergens 20 graden. Zaterdag valt helemaal in het water. Na het weekend gaat de zon weer vaker schijnen.