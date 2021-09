Cel dreigt voor rijke Nederlandse aanbidder Belgische ex-Miss na ‘ongelukje’

De Nederlander, eigenaar van een bekende Antwerpse snackbar en nog heel wat ander vastgoed, raakte in 2013 in de ban van schoonheidskoningin en televisiepresentatrice Ilse De Meulemeester (50). Hij overlaadde haar met juwelen en andere prijzige cadeaus, waaronder twee Porsches omdat ze daartussen niet kon kiezen. P. zou gefrusteerd zijn dat de ex-miss hem bleef afwijzen. Verder dan één keer op de bank slapen bij De Meulemeester raakte hij nooit.

‘Ongelukje’

Maar de Miss België van 1994 bleek volgens justitie andere verwachtingen van de relatie te hebben dan P., waarop hij haar begon te stalken. De aanrijding gebeurde op 22 april 2013 op de Mechelsesteenweg in Antwerpen, vlakbij bij Ilse De Meulemeesters toenmalige interieurzaak aan het stadspark. Toen ze op een ochtend met de auto haar kind naar school wilde brengen, reed hij haar meermaals aan. Ze hield er nekklachten aan over en eist 10.000 euro schadevergoeding.

Detectivebureau

P. doet het voorval af als een ongelukje. De Meulemeester raakte gewond en noemde het ongeval een ‘poging doodslag door P.’ Zij diende ook verschillende klachten wegens stalking in tegen de man.



P. schakelde in 2019 op zijn beurt een detectivebureau in en liet krantenadvertenties plaatsen om getuigen van de vermeende aanrijding in de Mechelsesteenweg in Antwerpen te vinden. Ook beschuldigde hij De Meulemeester van afpersing en oplichting, maar daarvoor wordt ze niet vervolgd.