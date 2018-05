Cel- en taakstraffen voor veroorzakers kei-ongeluk Schijndel

Albert Heijn-win­kel stelt zwembad­schoen­tjes verplicht, maar liegt over hygiënewet­ge­ving

13:25 Het is een dagelijks beeld in de supermarkt: kinderen die in de boodschappenkar zitten als hun ouders boodschappen doen. Rechtstreeks uit de speeltuin of de zandbak met de schoenen tussen de groente en de pakken vla. Niet echt hygiënisch dus. Albert Heijn in Castricum heeft een oplossing gevonden na ettelijke klachten: overschoentjes.