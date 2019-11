Celbrand in gevangenisvleugel van vader Ruinerwold en verdachte bioscoopmoorden

Op de gevangenisafdeling waar zowel de vader van Ruinerwold als de bioscoopmoordenaar vastzitten, is deze week brand gesticht. Het is het zoveelste incident in het Scheveningse gevangenisziekenhuis, waar een inspectieonderzoek loopt naar een vermeende angstcultuur.

De brand ontstond afgelopen maandag op afdeling Oost, waar nogal wat bekende verdachten bij elkaar vastzitten. Onder hen Gerrit Jan van D., de vader van het spookgezin in Ruinerwold. Vanwege medische klachten verblijft hij in het gevangenisziekenhuis. Op dezelfde afdeling zit ook Ergün S. vast. S., die psychotische klachten zou vertonen, wordt ervan verdacht twee moorden te hebben gepleegd in een bioscoop in Groningen.

Ook de brandstichter van afgelopen maandag is geen onbekende in de media. Het gaat om Leon M. uit Hengelo, die ervan wordt verdacht afgelopen maand zijn beide ouders te hebben omgebracht. Hij zou al jaren lijden aan depressies. Volgens ingewijden stak M. afgelopen maandag papier in de fik, waardoor er flinke commotie ontstond op de afdeling. Hij is na dit incident overgeplaatst naar een psychiatrische inrichting.

Rookmelder

Justitie en Veiligheid wil niet zeggen wie achter de brand zit, maar bevestigt wel dat op 11 november een brandmelding is geweest in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ), zoals het Scheveningse gevangenisziekenhuis officieel heet. Het ging om een in brand gestoken krant die bij een rookmelder was gehouden. Daardoor werd automatisch de brandweer gealarmeerd.

In de specialistische instelling, waar gedetineerden zitten die medische zorg nodig hebben, rommelt het al langer. Gedetineerden stapten onder meer naar het medisch tuchtcollege na klachten over hun medicatie. Eén van de klagers zei van de pijn haar tanden te hebben stukgebeten nadat plotseling haar dosis morfine sterk werd verlaagd.

Zwarte schimmel

Begin dit jaar ontving deze krant brieven van gedetineerden, waarin ze klaagden over de hygiëne. Zo stond er zwarte schimmel op de muren, schreef er één. Dat het er vies was, bevestigde een manager van het JCvSZ in een interne mail: ,,Graag aandacht voor de algemene hygiëne. Niet alleen met de aankondiging van inspectiebezoek, maar structureel meer aandacht voor dit thema. (..) Ik besef dat de faciliteiten van het gebouw verouderd zijn en een verwaarloosde indruk maken, maar meer scherpte op dit thema lijkt mij gepast. Het oogt nu soms als een zwijnenstal.’’