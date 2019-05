Celstraf voor de man die Remco (35) plankgas doodreed in Harderwijk

In augustus 2017 reed S. op de Hoofdweg een overstekende fietser aan. De maximum snelheid daar is 50 kilometer per uur. De man reed tussen de 96 en 103 kilometer per uur. S. had tijdens de zitting toegegeven dat hij veel te hard reed; hij wilde zich uitsloven voor meisjes die bij hem in de auto zaten. De man stond niet stil bij de gevaren en dacht dat hem niets zou gebeuren.