Celstraf voor docent die leerlingen hogere cijfers bood in ruil voor seks

Naast zijn celstraf moet V. ook een werkstraf uitvoeren van 200 uur. Door zijn voorarrest hoeft hij niet terug naar de cel, maar hij moet wel een extra lange behandeling ondergaan vanwege het recidiverisico. Die is hoognodig, vindt de rechtbank. Tegen de Eindhovenaar was anderhalf jaar celstraf geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De rechtbank maakt dat dus veel korter, vooral omdat ze wil dat de behandeling zo snel mogelijk kan beginnen. Drie leerlingen van het Heerbeeck College in Best meldden vorig jaar dat hun leraar, en mentor, verregaande vragen en verzoeken had gedaan. De leraar stuurde hen naar eigen zeggen de berichten om te kijken hoe ver zijn leerlingen zouden gaan en om ze te wijzen op de gevaren van internet. De rechtbank vindt dat V. wel degelijk probeerde jongeren te verleiden tot ontucht .

Ontucht

De man maakte misbruik van zijn positie, vindt de rechtbank, en beschadigt het vertrouwen van ouders en leerlingen in het onderwijs. Het is aan de leerlingen te danken dat het nooit verderging dan de berichten, niet aan de leraar. Wel houdt de rechtbank er rekening mee dat V. zijn baan hierdoor kwijt is en dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.



Op de telefoon van V. vond de politie na zijn arrestatie kinderporno. In een eerdere zitting leek V. ook te worden beschuldigd van ontucht met een zevenjarig neefje. Hij zou hem op een uitje naar de Efteling hebben misbruikt. In berichten aan zijn partner zei V. dat hij het jongetje had betast terwijl het stond te plassen, en er meer was gebeurd. Uiteindelijk wordt de Eindhovenaar hiervoor niet vervolgd, onder meer omdat justitie geen zevenjarige wil laten verhoren.