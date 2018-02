Celstraf voor duo scooterdrama Nijmegen blijft definitief staan

De Hoge Raad bracht het nieuws over de uitspraak dinsdag via een tweet naar buiten. Een uitgebreide toelichting volgt.



De mannen, 19 en 20 jaar oud, reden in januari 2010 op de vlucht voor de politie met hoge snelheid door rood licht en raakten daarbij een voetganger uit Arnhem. Die overleefde dat niet.



Het duo werd in 2016 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot celstraffen van bijna vier jaar voor dood door schuld in het verkeer. Beide verdachten gingen tegen hun veroordeling in cassatie bij de Hoge Raad.



Volgens de Hoge Raad is nog altijd niet duidelijk wie de bestuurder van de scooter was. Dat komt omdat alleen de verdachten daarover uitsluitsel kunnen geven. Maar beide mannen blijven elkaar aanwijzen als bestuurder.



De ene verdachte is niet-ontvankelijk verklaard, dat van de ander is op inhoudelijke grond verworpen. De straffen van respectievelijk drie jaar en tien maanden en drie jaar en negen maanden zijn daarmee definitief geworden.