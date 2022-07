Celstraffen tot 8 jaar voor brute overvallen op Nikkie de Jager en René van der Gijp

Volgens het Openbaar Ministerie vormden de acht mannen van 21 tot en met 33 jaar uit Rotterdam en Ridderkerk in 2020 een criminele organisatie. De rechtbank oordeelde echter dat niet bewezen kan worden dat er een samenwerkingsverband was en sprak alle acht verdachten daarvan vrij.

Lees ook Play PREMIUM Ineens had Nikkie de Jager gemaskerde mannen in haar tuin: rovers gebruikten volop geweld

De mannen zijn wel schuldig bevonden aan het, telkens in wisselende samenstellingen, plegen van vier overvallen en drie inbraken in 2020. Zo zijn twee verdachten van een gewelddadige overval op Nikkie de Jager en haar vriend veroordeeld tot een jarenlange celstraf. Rotterdammer Eddie N. (25), wiens DNA is teruggevonden in de woning van de influencer, moet 5,5 jaar de cel in. Het OM had op 17 juni acht jaar cel geëist tegen N.

De rechtbank heeft de 23-jarige Hamza T. een celstraf van zeven jaar opgelegd. Zijn auto is gebruikt tijdens de gewelddadige overval. Ook deze uitspraak is lager dan de strafeis van tien jaar. Een derde verdachte, de 31-jarige Said O., is vrijgesproken, omdat op basis van zijn telefoongegevens niet bewezen kan worden dat hij tijdens de overval in de woonplaats van De Jager was.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De overvallers bij het huis van Nikkie de Jager. © Opsporing Verzocht

De gewapende overval op De Jager vond plaats op 8 augustus 2020. De overvallers bonden daarbij het stel vast aan stoelen. De vriend van De Jager werd meermaals met het pistool tegen het hoofd geslagen, kreeg dat wapen tegen de borst gedrukt en liep snijwonden op. De overval, waarbij vooral veel sieraden werden gestolen, duurde 23 minuten.

Slaghamers

De 21-jarige Younes S. uit Ridderkerk is door de rechtbank veroordeeld tot acht jaar cel voor onder meer een mislukte overval op René van der Gijp. Met twee anderen probeerde S. op 27 april 2020 een autoraam van Van der Gijp kapot te slaan met slaghamers. Ondanks het stevige gereedschap - stalen koppen, stelen dertig centimeter - lukte het de drie niet om door de gepantserde ramen heen te komen. Van der Gijp gaf uiteindelijk gas en reed linea recta naar het politiebureau. Daar zei hij te vermoeden dat het het trio om zijn Rolex te doen was.

De rovers waren eerder dat jaar ook gewelddadig in Ridderkerk. Een man reed op 2 februari midden in de nacht de parkeergarage onder zijn appartementencomplex binnen, waarna drie gemaskerde mannen hem achterna renden en belaagden. Het trio dwong het slachtoffer, dat klappen kreeg, vervolgens op zijn buik te gaan liggen. Terwijl hij een vuurwapen in de nek voelde, moest hij zijn Rolex - taxatiewaarde: 70.000 euro - afstaan. De overvallers lieten hun slachtoffer daarna met vastgebonden handen en enkels achter.

Aan de overige verdachten die vandaag terechtstonden zijn celstraffen opgelegd van 1 jaar, 2,5 jaar, 3 en twee keer 4 jaar.

Schat aan informatie

De politie kon via gegevens van zendmasten vaststellen wie vermoedelijk bij welk misdrijf was betrokken. Daarnaast stond er soms op de toestellen van de verdachten zélf een schat aan informatie, zoals na de overval in Ridderkerk. Toen stond er op een toestel van een van de verdachten een raptekst, met zinnen als ‘begin mn jaar met een klapper, alleen zo hou ik me money hoog’ en ‘heb een watcha om me pols’. Ook de veroordeling van S. is onder meer gebaseerd op telecomgegevens. Er stonden 95 notities van kentekens, adressen en horloges in zijn telefoon. Daarnaast straalde zijn telefoon op de avond van het misdrijf aan op een zendmast in Dordrecht, samen met een toestel van een man die al veroordeeld is voor medeplichtigheid.

Volledig scherm Alisina S., Eddie N., Melvin B. en Hamza T. tijdens een inleidende zitting. © ANP

De overvallers gingen in de meeste gevallen zorgvuldig te werk. Ze onderzochten of iemand misschien een Rolex bezat, deden voorverkenningen bij doelwitten en besmeurden beveiligingscamera’s met modder. Toch kwamen de verdachten af en toe op knullige wijze in beeld. Zo werd een van de mannen gefilmd toen hij midden in de nacht hinkelend het Maasstad Ziekenhuis binnenliep. Even daarvoor, zo legden camera’s vast, was hij ten val gekomen bij een inbraak in Hendrik-Ido-Ambacht. De groep werd toen al met een peilbaken door de politie gevolgd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: