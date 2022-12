Celstraffen van 5 tot 30 jaar voor Beuningse vergismoord

In de strafzaak over de Beuningse vergismoord heeft de rechtbank Gelderland vandaag straffen opgelegd van 5 tot 30 jaar cel. Justitie had eind oktober celstraffen van 20 jaar tot levenslang geëist tegen de zes mannen die worden verdacht van de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kilicsoy.

Kilicsoy (49) werd in de ochtend van 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten. De rechtbank beschouwt het als een vergismoord, omdat de politie geen enkel motief kon vinden. Twee gemaskerde mannen openden het vuur vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter.

De rechtbank beschouwt Jomairo D. (29) uit Amsterdam als organisator. Tegen hem was levenslang geëist. Hij kreeg 30 jaar opgelegd. Tegen vijf medeverdachten waren celstraffen van 20 tot 28 jaar geëist. Zij kregen 5 tot 26 jaar opgelegd.

Versleutelde berichten

Volgens de rechtbank stuurde D. op afstand ‘zijn soldaten’ aan met versleutelde berichten. Die chats kreeg de politie in handen na het kraken van berichtendienst Sky ECC.

D. is naast het aansturen van de moord in Beuningen ook veroordeeld voor een liquidatiepoging bij een chaletpark in het Utrechtse Tienhoven op 4 juni 2020. Daarnaast is D. schuldig bevonden aan voorbereidingshandelingen van een moordpoging op Anis B. in Amsterdam, de criminele vriend van de later in de Amsterdamse Maassluisstraat doodgeschoten Ayla Mintjes (27).

Gewetenloos

De rechtbank deed uitspraak in de extra beveiligde zittingszaal in Rotterdam. Daarbij was alleen de 22-jarige Jurviën M. aanwezig. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar na een strafeis van 22 jaar. Van hem was een schaamhaar met zijn DNA gevonden op de bestuurderszitting in de VW Transporter. Volgens de rechtbank valt niet met zekerheid vast te stellen of hij een van de schutters is geweest of alleen de bestuurder van de auto.

De rechtbank noemde de werkwijze van de veroordeelde mannen gewetenloos. ,,Uit niets is gebleken dat dit hun eigen conflict was. Dit is kennelijk hun werk. De verstuurde berichten laten een onthutsend beeld zien hoe wordt omgegaan met mensenlevens: onverschrokken en gewetenloos. De verdachten tonen op geen enkele wijze respect voor andermans leven.”

