Chaos door sluiten Ketheltunnel (A4): ‘Twee mensen ziek en het land staat vast’

PersoneelstekortDoordat bij Rotterdam de Ketheltunnel wegens personeelsgebrek is gesloten, verloopt de ochtendspits chaotisch. De A4 is daardoor bij Rotterdam in beide richtingen afgesloten. Transport en Logistiek Nederland reageert onthutst: ,,We leven in een heel raar land. Als twee mensen ziek zijn en ons land staat vast, dan hebben we het niet goed georganiseerd.’’

Vanwege een personeelstekort door ziek personeel kan de tunnel niet bediend worden, en dat heeft Rijkswaterstaat doen besluiten de tunnel te sluiten. Of er niemand iemand anders is bij het 10.000 werknemers tellende Rijkswaterstaat die de tunnel kan bedienen? ,,In de tunnel willen we altijd toezicht hebben’’, verklaart Rijkswaterstaat-woordvoerder Debby van Slegtenhorst. Anders levert dit volgens Rijkswaterstaat gevaar op. Andere toezichthouders kunnen de taken van die twee tunnelbeheerders niet zomaar overnemen, benadrukt zij. ,,Want dat zijn net wat andere werkzaamheden.’’

Gevolg was dat één van de belangrijkste verkeersaders van Nederland werd afgesloten. Meteen ontstond er volgens de ANWB een lange file en daarmee ook een drukke ochtendspits in Zuid-Holland. Voorzitter van Transport en Logistiek Nederland Elisabeth Post reageert geschokt op het afsluiten. ,,Als twee mensen ziek zijn en ons land staat vast, dan hebben we het niet goed georganiseerd.’’ Volgens haar ‘leven we in een heel raar land’ en ze krijgt er naar eigen zeggen ook ‘buikpijn’ van. De sluiting heeft volgens haar gevolgen voor de gehele vervoersketen.

Om half zeven vanmorgen besloot Rijkswaterstaat wegens personeelsgebrek tot het sluiten van de gehele Ketheltunnel in beide richtingen. Inmiddels is de tunnel van Rotterdam naar Den Haag weer open. Het verkeer dat van Den Haag naar Rotterdam rijdt, heeft nog wel last. Die kant op blijft de tunnel nog tot 9.00 uur dicht.

Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de A13 en de A20. De vertraging zou inmiddels al opgelopen zijn tot meer dan een half uur op de A15 en de A4, meldt de ANWB op Twitter.

Toezicht in de tunnels is belangrijk om de veiligheid te garanderen, stelt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. De dienst laten weten hard aan een oplossing te werken. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het personeelstekort door ziekte een eenmalig incident is en voorziet niet dat het vaker gaat gebeuren dat de tunnel om deze reden dicht moet.

