Chaos in bijna failliete ziekenhuizen: ‘Het is hier geen snoepjesfabriek’

Wat moet je doen als je nog op een operatie of chemo wacht?



Bel je zorgverzekeraar of huisarts en vraag advies. Zeker mensen die binnen nu en twee weken een behandeling of operatie in hun agenda hebben staan. Het is namelijk maar de vraag of er nog genoeg personeel zal zijn, zegt Groot. De vaste medewerkers krijgen hun loon – weliswaar later - via het UWV, maar uitzendkrachten hebben nog geen zekerheid. Er wordt aan een regeling gewerkt. Of de medisch specialisten blijven of het zinkend schip snel verlaten is nog onduidelijk.



Gisteren ging obesitaschirurg Maurits de Brauw zoals altijd naar zijn werk in het Slotervaartziekenhuis, maar het was complete chaos, vertelt hij. ,,We hebben dertig maagverkleiningsoperaties moeten afzeggen voor deze week, en waarschijnlijk zal het komende week om eenzelfde aantal gaan. De patiënten reageerden heel gelaten. ‘Dat mij dit nu moet overkomen, we kijken hier al zolang naar uit’ zeiden ze.’’ Ook kijkoperaties voor galstenen of buikklachten, mag hij niet uitvoeren. ,,Bizar. Ik moet ze naar andere ziekenhuizen sturen, die onze documentatie niet hebben.’’ Met bijna 1100 maagverkleiningen in 2017 en jaarlijks 7000 patiënten leidt het Slotervaart de grootste obsitaskliniek van het land.



De Brauw houdt komende dagen alleen poli-spreekuren. ,,We zitten nu in de bizarre situatie dat ik patiënten moet goedkeuren voor hun operatie, maar erbij moet zeggen dat het onzeker is of ze in ons ziekenhuis geholpen worden.’’ Er zijn in het land zestien andere ziekenhuizen waar obesitaschirurgie plaatsvindt. ,,Maar die kunnen onze capaciteit niet aan. Het gaat hier niet om een snoepjesfabriek die wordt gesloten, maar om honderden patiënten die ontredderd achterblijven.’’ Enerzijds legt hij de fout bij het bestuur ‘dat zeer slecht gefunctioneerd heeft’, anderzijds bij de verzekeraars die te hard hebben ingegrepen. ,,Schandalig hoe ze plots de stekker eruit trekken. Had ons een half jaar de tijd gegeven om patiënten elders onder te brengen.’’