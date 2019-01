Chaos in ziekenhuizen Alkmaar en Den Helder door ICT-storing: ‘Alle operatiekamers stonden volgepland’

Truckers in shock: Ik geloof niet dat hij doorhad dat hij iemand had aangereden

14 januari Een trucker uit Landgraaf wordt verdacht van het doodrijden van het 49-jarige ‘gele hesje’ bij Visé. Hij bereikte de grens met een verbrijzelde voorruit, zag een collega. „Hij was compleet in shock. Ik ook. Ik geloof niet dat hij doorhad dat hij iemand had aangereden.”