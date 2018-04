Chaos op Schiphol: storing kan ook maandag gevolgen hebben

Veel reizigers beklagen zich over chaotische taferelen en de slechte communicatie. ,,Het is nog steeds een grote chaos hier. We staan nu in een rij van tussen de 100 en 200 meter voor de incheckbalie. Er voegen ook steeds mensen van de zijkant in bij die rij, dat leidt tot irritatie", meldt een reiziger op Schiphol. De man, die anoniem wil blijven, is al sinds vanochtend vroeg op de luchthaven om zijn 16-jarige dochter op haar vlucht naar de VS te zetten. ,,We hebben de indruk dat er simpelweg niet voldoende personeel is om alles in goede banen te leiden."