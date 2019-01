Chauffeur (56) die geel hesje doodreed opgepakt in de regio Tilburg

Zware ontplof­fing bij coffeeshop Amsterdam, agenten ‘trillen’ op politiebu­reau

11:12 Bij coffeeshop Smoke Palace in de Linnaeusstraat in Amsterdam is vannacht een ontploffing geweest. De ontploffing was zo hard dat een agent de trillingen kon voelen op het even verderop gelegen politiebureau. Verschillende bewoners moesten hun huis verlaten.