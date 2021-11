Chauffeur wordt onwel en rijdt in Utrecht met stadsbus het talud op: vier gewonden

coronavirus LIVE | Met ruim 22.000 positieve tests is stijging stabiel, meer patiënten in ziekenhui­zen

Het aantal positieve coronatests groeit nauwelijks meer. Het RIVM registreerde afgelopen etmaal 22.193 nieuwe besmettingen. Dat is vergelijkbaar met voorgaande dagen. Momenteel liggen er 2650 Nederlanders met Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er 26 meer dan zaterdag, meldt het LCPS. Verder zijn er ook in Denemarken twee besmettingen met de omicronvariant gemeld, nadat dat eerder al in onder andere België, Duitsland en Nederland gebeurde. Oudere berichten vind je hier.

16:42