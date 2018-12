Chinese ‘sekte’ vestigt zich in Nederland

VIDEO Nog steeds geen spoor van dader schietpar­tij supporters­café PSV

23 december De politie is nog druk op zoek naar de dader of daders die zaterdag betrokken waren bij het schietincident bij de stadionbar vlakbij de thuishaven van PSV. Het slachtoffer van de schietpartij bij supporterscafé De Aftrap in Eindhoven is een 23-jarige man uit die plaats. Een tweede gewonde die geslagen werd, is een 46-jarige Eindhovenaar.