Chinese vrachttrein laat Rotterdam links liggen

Dode gevonden naast brandende bouwkeet in Eindhoven

7:02 De brandweer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een stoffelijk overschot gevonden bij het blussen van een bouwkeet die in lichterlaaie stond aan de Achtseweg Zuid in Eindhoven. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en of er sprake is van een misdrijf.