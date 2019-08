Chinese Yuan: ‘Mijn ouders zeiden dat ik niks was zonder hen’

,,Op mijn tiende wist ik mijn lotsbestemming al: ik zou een Chinese vrouw trouwen en het Chinees restaurant van mijn ouders overnemen. Het meisje aan wie ik was uitgehuwelijkt, kende ik al. We gingen vaak naar haar toe, ze was lief en we speelden samen, maar als puber verzette ik me. Ik had geen zin meer om mee te gaan naar wat mijn vader ‘mijn toekomstige vrouw’ noemde, wilde zelf de baas zijn over mijn leven. Dat botste. In de Chinese cultuur is het normaal dat de ouders een partner zoeken die op intellectueel, financieel en maatschappelijk niveau bij hun kind past. Dat dat een Chinese partner is, is boven elke discussie verheven. De gemeenschap is zeer gesloten, het is ‘Chinezen voor Chinezen’ en daarmee breken is taboe.