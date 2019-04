Christelijke koepel: ‘homogenezing’ komt voor in Nederland en moet verboden worden

Deze week pleitte ook de landelijke homokoepel COC voor een verbod, en eerder dit jaar kwamen de Tweede Kamerfractie van D66 en jeugdartsenvereniging AJN met een vergelijkbare oproep. Aanleiding om opnieuw aandacht te vragen voor het fenomeen is een uitzending van RTL5 afgelopen dinsdag. In het programma ‘Ewout & Homogenezing in Nederland’ komt een aantal voorbeelden langs waarbij middels psychische druk of met fysieke methoden geprobeerd wordt mensen van homoseksualiteit te genezen.

Ook de 30-jarige Femke vertelt haar verhaal. ,,Mijn gevoelens werden weggestuurd in de naam van Jezus. Er werd gebeden voor bescherming tegen de verleiding. Je mag niet twijfelen aan God, kreeg ik te horen. Je moet erin geloven dat hij jou hetero heeft gemaakt.”

De behandeling had een verwoestende uitwerking op haar, tot op de dag van vandaag. ,,Ik kwam niet alleen in een geloofscrisis, maar ook in een identiteitscrisis. Ik wist niet meer wie ik was, wat normaal was, hoe ik moest leven. Ik kwam ziek thuis te zitten. Had last van depressie, angstaanvallen, een heel laag zelfbeeld.”

Pinkstergemeentes

Ook in de achterban van de homokoepel LKP zijn dit soort voorbeelden bekend, zegt woordvoerder Kees Goedegebuur. Bij de meeste leden gaat het wel minder ver dan in bovengenoemde uitzending. ,,Bij de meeste christelijke homo's is het verhaal iets anders. Zij krijgen te horen dat het oké is om homo te zijn, maar dan moeten ze wel alleen blijven. Dat geluid hoor je vooral in gereformeerde kringen. Het streven naar verandering komt vooral voor in evangelische kerken en Pinkstergemeenten. Daar is het wel reguliere praktijk, zeker in Pinksterkringen. Dan gaat het bijvoorbeeld om migrantenkerken, met een andere etnische achtergrond.”

Hoewel de LKP volgens Goedegebuur veel waarde hecht aan vrijheid van godsdienst, ondersteunt de organisatie een oproep tot een verbod op deze praktijken. ,,Net als de COC roepen we de regering op om maatregelen te nemen om homogenezing en welke praktijk dan ook die homoseksualiteit probeert te veranderen of beheersen, te verbieden.”

Wel wil de koepel de kerken eerst de kans geven zelf iets te doen. Maar bij ‘aanhoudende onwil’ is een verbod op zijn plaats, stelt de LKP.

Open gesprek

Goedegebuur roept onder meer Missie Nederland op om in actie te komen. Dat is een netwerkorganisatie van honderden evangelische kerken en organisaties in ons land. Directeur Jan Wolsheimer vindt echter dat de verantwoordelijkheid voor de homogenezingen bij individuele kerken ligt. ,,Als een pinkstergemeente dat vindt, is dat hun afweging. Wij gaan als organisatie geen theologische statements afgeven. Dat staat verder los van mijn eigen opvatting. Wel kunnen en willen we het gesprek hierover faciliteren.”

Wolsheimer vraagt zich af of homogenezing veel wordt toegepast bij de kerken die lid zijn van zijn organisatie. ,,Nu lijkt het net alsof het gemeengoed is. Maar als ik bijvoorbeeld voor mijn eigen kerk spreek: bij ons zou dit echt nooit gebeuren.”

Hij pleit daarom voor onderzoek naar de kwestie, en met die oproep vindt hij D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp aan zijn zijde. Zij zou graag zien dat het kabinet uitzoekt of en op welke schaal homogenezing in Nederland plaatsvindt. Eerder stelde ze daarover al schriftelijke vragen. Minister Bruno Bruins gaf in antwoord daarop aan dat zo'n onderzoek wat hem betreft nu niet aan de orde is. Volgens hem kunnen mensen die ernstig leed hebben ondervonden van zo'n behandeling aangifte doen bij de politie. Bij de gezondheidsinspectie is volgens hem sinds 2008 geen signaal meer binnengekomen over homogenezing.

Subtiel

Bergkamp vindt deze reactie onvoldoende. ,,Daarom overweeg ik nu om het kabinet via een motie op te roepen onderzoek te doen. We weten zo weinig van dit soort dingen. Dat zag je ook bij de Jehova's, waarover onlangs berichten over misbruik naar buiten kwamen. Het gaat vaak heel subtiel, het speelt zich onder de oppervlakte af, verborgen onder de vleugels van religie. Ik voel de verantwoordelijkheid om uit te zoeken wat de praktijk is.”