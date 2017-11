Chroom-6 slachtoffers: We werden behandeld als slaven

Oude treinen schuren in een stoffige hal, onder een spijkerhard regime. Het Tilburgse re-integratieproject tROM is voor veel bijstandsgerechtigden al een vreselijke herinnering. Maar nu chroom-6 om de hoek is komen kijken, wordt het alleen maar erger. Slachtoffers van het gif, Remco op 't Hoog, Yusuf Ifak en Fons Tannenbaum vertellen over hun ervaringen binnen het re-integratieproject tROM.