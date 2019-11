Circuit Zandvoort mag vol gas door met voorbereiding F1

Vanochtend diende een verzoek van Stichting Duinbehoud en milieuorganisatie MOB bij de rechtbank in Haarlem. Zij probeerden de rechter ervan te overtuigen dat er meer schadelijke stikstof in de duinen terecht zou komen door de voorbereidingen en de Grand Prix op 3 mei.

Het werd een drie uur durend steekspel met aan de ene kant de advocaten van de twee milieugroepen en aan de andere kant de advocaat van de provincie Noord-Holland (die de vergunning aan Circuit Zandvoort heeft verstrekt) en de advocaat van het circuit.

Doorheen gejast

Advocaat Wösten van MOB stelt dat de berekeningen van het circuit, dat de stikstofuitstoot juist daalt omdat er een paar maanden niet kan worden geraced, niet deugen. Bovendien had de provincie de vergunning er in vier weken ‘duizelingwekkend snel doorheen gejast’.

Ruim een uur werd er gediscussieerd over de vraag waarmee de stikstofuitstoot moest worden vergeleken. Met het jaar 2004 toen de Kennemerduinen waarin het circuit ligt Natura 2000-gebied werd? Of 1997 toen het circuit vergunning kreeg om 365 dagen per jaar te racen? Of 2011 toen het circuit vergunning kreeg om voortaan twaalf dagen per jaar de geluidsnormen te overschrijden. Partijen werden het niet eens.

Provincie en het circuit zijn van mening dat er geen sprake kan zijn van overtreding van de Wet natuurbescherming omdat er al decennia vergunningen zijn om te racen op het circuit. De Formule 1 is ‘gewoon’ een van de vele races.

Robert van Overdijk, directeur Circuit Zandvoort en directeur Dutch Grand Prix wees tijdens de zitting op het grote belang van de F1 in Nederland. ,,We hadden wel een miljoen kaartjes kunnen verkopen. Voor het eerst in decennia zijn we erin geslaagd een evenement van wereldformaat binnen te halen. Wat met de Olympische Spelen en het WK Voetbal niet lukt. Lukt met de Formule 1 wel.’’

Het circuit bestrijdt dat er meer stikstof wordt uitgestoten en de provincie nam bij de vergunningverlening de berekeningen over. Rechter J.M. Janse van Mantgem was het daarmee eens: ,,Uit het rapport blijkt dat in de nieuwe situatie sprake is van een aanzienlijke vermindering van stikstofemissies, zodat geen significante effecten optreden in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid.’’

De uitspraak is een heel belangrijke in de juridische strijd rond de F1. Tegen de verleende vergunning is nog wel beroep mogelijk, maar die procedures kunnen maanden duren. De voorzieningenrechter zegt te hopen dat de provincie ‘de bezwaarprocedure net zo voortvarend ter hand neemt als de procedure van vergunningverlening’.

Die bezwaren gaan er zeker komen. Volgens Marc Janssen van de stichting Duinbehoud heeft de rechter niet gekeken naar alle elementen van de vergunning. Zo slaat ze volgens hem geen acht op de toename van stikstof in de duinen. In een bodemprocedure moet ook duidelijk worden of de broedvogels niet te veel last hebben van de racewagens en of de besluitvorming bij de provincie bij de vergunningverlening zorgvuldig was. Tegen de tijd dat die bezwaren zijn behandeld is het circuit al verbouwd, het lijkt ondenkbaar dat een rechter dan toch nog zal zeggen dat het autofeest niet door mag gaan.

Winnaars